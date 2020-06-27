Турецкий суд оставил в силе приговор председателю провинциального отделения НРП в Стамбуле

Кафтанджиоглу была приговорена к девяти годам, восьми месяцам и 20 дням тюремного заключения в сентябре 2019 года по ряду обвинений, в том числе за «оскорбление президента», «подстрекательство к вражде и ненависти» и «ведение пропаганды в пользу террористической организации», напоминает Habertürk.

Издание отмечает, что глава провинциального отделения НРП в Стамбуле стала восходящей звездой в оппозиции после выборов в местные органы власти 31 марта, и многие считают, что именно благодаря ей НРП одержала победу в городе, который контролировался исламистскими партиями с 1994 года.