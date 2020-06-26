Роспотребнадзор объяснил ковидные рекорды Кош-Агачского района массовыми поминками сватовствами

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай объяснило стремительный рост числа зараженных коронавирусом в Кош-Агачском районе. Как указано на сайте ведомства, жители муниципалитета игнорируют меры предосторожности и не могут отказаться от массовых семейных мероприятий.

На 25 июня в Кош-Агачском районе уже было выявлено 310 случаев заражения коронавирусом. Это больше половины инфицированных по всей республике, число которых составляет 561 человек. Анализ ситуации показал, что причина такого стремительного распространения инфекции в районе связана с банальным игнорированием местными жителями противоэпидемиологических мероприятий. В общественных местах люди не соблюдают режим дистанцирования, не считают нужным носить маски, а кроме того проводят массовые мероприятия: похороны, поминки, сватовства, семейные торжества и другие традиционные обряды, что также не способствует снижению темпов распространения коронавируса. Отметим, что муниципалитет в связи с «рекордными» показателями выявленных случаев заражения закрыт на «карантин».

Также стоит упомянуть, что проведение массовых мероприятий уже не в первый раз приводит к вспышке различных заболеваний. Например, осенью 2019 года в Усть-Коксинском районе произошла вспышка гепатита А. Вирус был завезен из Приморья и распространился из-за поминок, на которых присутствовало около 90 человек. Первые случае заболевания не были вовремя распознаны: медики ставили заразившимся неверные диагнозы. Таким образом передающийся контактно-бытовым путем вирус быстро распространился по району.