Славянские «Волшебные куклы» хранили и передавали знания

В древности тряпичные куклы бытовали и как обрядовые предметы, и как игрушки, через которые дети знакомились с укладом жизни и получали космогонические, нравственные, символические и мифологические знания.

По обычаю такие куклы изготавливали женщины. Поэтому они относятся к женской продуцирующей, очистительной и защитной бытовой магии. Объяснялось это тем, что с древнейших времён, с эпохи матриархата женщина была основной хранительницей традиций. Она хранила и передавала знания и навыки из поколения в поколение.Изготавливались обрядовые куклы по особому случаю. Были куклы, помогающие женщине в хозяйстве, или куклы, научаюшие ребёнка благодарности, а были и такие, которые болезнь отогнать могли.

Делала такие куколки женщина не бездумно, а эмоционально настроившись, истово веря в силу «сделанного». Ведь от качества её работы зависела судьба семьи, рода.

Специально для тех, кто интересуется историей возникновения и создания славянской обрядовой куклы в Минске организована интереснейшая выставка «Волшебные куклы», которая начала свою работу 3 марта в Доме-музее I съезда РСДРП.

Вепсская кукла

Такую куклу изготавливали из старых вещей матери без использования ножниц и иглы. Это правило соблюдали с той целью, чтобы жизнь ребёнка была «не резаная и не колотая».

До рождения малыша куколку клали в колыбельку, чтобы «согреть» её. После же рождения ребёнка Вепсская кукла висела над колыбелькой, охраняя малыша от порчи. Когда ребёнок подрастал, её отдавали ему играть.

Кукла «Десятиручка»

Кукла «Десятиручка» была призвана способствовать в домашних делах хозяйке дома. Такую куклу, сделанную из подола материнского платья, подружки дарили невесте на свадьбу, чтобы та всё успевала и всё у неё ладилось.У такой куклы много-много рук, чтобы все дела спорились, а дома всегда был порядок и достаток.

Кукла «Отдарок на подарок»

Куколка отдарок-на-подарок — обучающая кукла. Она помогала научить ребёнка благодарности. Это была первая кукла, которую ребёнок должен был сделать сам в возрасте 3-4 лет.

Бабушки обучали детей делать эту куколку для того, чтобы они могли подарить её кому-то в ответ на подарок, или если кто-то сделал для них что-то важное.

Делали эту куклу дети и для родителей, с малых лет приучаясь быть благодарными им за то, что те заботятся о них и растят.

Кукла «Желанница»

Такая подружка-куколка была у каждой девушки в деревне. Показывать её никому не следовало, а если хотели, чтобы желание исполнилось, пришивали в подарок на платьице кукле бусинку или привязывали ленточку, приговаривая: «Гляди, какая ты красавица! А за подарочек моё желание исполни :)»

Кукла «Веснушка»

C наступлением весны девушки делали и дарили друг другу ярких куколок с волосами необычных цветов. Эти куклы «Веснушки» имели силу оберега молодости и красоты.

Кукла «Богатство, плодородие»

Кукла представляет собой многокомпонентную композицию: к телу основной куклы-матери поясом привязано множество деток. Считалось, что большое количество детей ведёт к процветанию рода, а значит, в доме, где много работников, всегда будет достаток.

Её, в отличие от большинства обрядовых кукол, никогда не сжигали, а держали в доме где-нибудь повыше – на шкафу, на полке, не давая в руки никому чужому.

По народным представлениям, такая кукла помогает претворить в жизнь желание иметь здорового ребёнка, а также влияет на отношения между уже имеющимися детьми и родителями.

Кукла «Кубышка-травница»

Чтобы воздух в избе был чистый, изготавливали полезную куколку «Кубышку-Травницу». Мешочек-юбку набивали душистыми успокаивающими травами – душицей, зверобоем, мятой, тысячелистником или хвоей.

Кубышку-травницу обычно подвешивали над кроваткой ребёнка, чтобы тот лучше спал, приговаривая: «Сонница — бессонница, не играй с моим дитяткой, а играй с моей куколкой!» Или наполняли лекарственными травами и ставили у кровати больного, чтобы травяной запах отгонял от него духов болезни. Такая вот древняя ароматерапия.

Кукла «Коза»

В её основе – деревянная крестовина, а морда, рога, борода – из лыка и соломы. Одета была “Коза’’ в яркое специальное платье и тулуп (или шубу), поверх которого крепились обрядовые предметы: дудочки, шарманки, бубны, подкова в подарок на счастье, колокольчики, бубенцы, деревянные бусы, серьги, мешочки с подарками. Кукла «Коза» была символом жизненной силы и эту силу она должна была принести хозяину избы и его земле, его полю, чтобы лучше родился хлеб.

Спиридон-Солнцеворот

Люди говорили: «Спиридон-Солнцеворот колесо в руках несёт». Праздник Спиридона — это праздник зимнего и летнего солнцестояния, праздник нарождающегося или уходящего солнца. Он проходил с участием в обрядах этой куклы.

На празднике отправляли обряды, посвящённые солнцу. Скатывали с горы колесо и сжигали его вместе с другими символами солнца, приговаривая: «Колесо, гори, катись, с весною красною вернись!».В конце праздника куколку сжигали без одежды, одежду прибирали для следующей куколки. Сжигали со старьём, чтобы куколка забрала с собой все старое и негодное, высвободив силы для новой жизни.

Куколка это мужская и дарится мужчине, чтобы помогал Спиридон-Солнцеворот хозяину дома «рулить» в своих делах.

О кукле «Неразлучники» мы уже рассказывали на страницах нашего проекта. Но делать ее можно ещё и по-другому, из цельного куска ткани.

Кукла «Мировое дерево»

Мировое дерево олицетворяет в себе единство всего мира. Это своеобразная модель вселенной и человека, где для каждого существа, предмета или явления есть своё место.

В горизонтальной плоскости мировое древо и пространство вокруг него разделяются на четыре части, выражая представление о времени (утро, день, вечер, ночь; весна, лето, осень, зима) и пространстве (восток, юг, запад, север). По вертикали дерево делится на три части: нижнюю — корень (подземный мир), среднюю — ствол (земной мир) и верхнюю — крону (небесный мир). К каждой из этих частей относятся определённые существа. Внизу, возле корня, живут змеи, лягушки, рыбы, водоплавающие птицы и животные, потому что низ дерева символизирует не только подземный мир, но и воду. В средней части, на земле, располагаются большие животные: туры, олени, кони, медведи, волки. Это также и мир людей. На верхушке мирового дерева селятся птицы и пчёлы, здесь же находятся небесные светила.

Мировое дерево — это ещё и родовое дерево. Вот почему свадебную куклу «Мировое дерево» делали на веточке с двумя развилками: на одной развилке жених, на другой — невеста.

«Лихорадки», «Трясовицы», «Лихоманки» – так в древнерусской мифологии называли духи болезней в образе женщин -»сестёр-трясовиц».

В памятниках XVIII в. встречаются их имена: Трясея, Отпея, Глазея, Аввареуша, Храпуша, Пухлея, Желтея, Авея, Немея, Глухея, Каркуша, Старея.

Образы сестёр-трясовиц связаны с апокрифическим мотивом дочерей царя Ирода – простоволосых женщин демонического обличья.

«Трясовицы» – маленькие куколки на связке. Изготавливали их числом тринадцать. Тринадцатая, старшая сестра – лихорадка Кумоха. Кумоха – дородная женщина, живущая в лесу со своими двенадцатью сёстрами, похожими друг на друга как близнецы.

В народе считали, что по приказанию Кумохи сестры нападают на ослабленного человека. Проникают они в избы через печные трубы, и уберечься от них можно только заговорами. Именно поэтому изготовление куклы сопровождалось заговором, который обычно творила либо самая старшая женщина в семье либо специально приглашённая ворожея.

Чудотворная сила заговора считалась действенной, если в течение всего процесса изготовления кукол ворожея ни разу не сбивалась с ритма, не прерывала речитатива заговора и на последнем слове завязывала на кукле последний узел. Считалось, что, увидев куклу, сестрица-трясовица узнает себя и вселится в неё вместо человека. Поэтому заговорённых кукол ставили рядком на печке у трубы и хранились до церковного праздника Пресвятой Богородицы. Перед праздником их сжигали.

Кукла «Зерновушка»

После окончания уборочных работ крестьяне отбирали самую лучшую, отборную крупу нового урожая, чтобы наполнить ею куклу-мешочек. Мешочек наряжали и бережно хранили до следующего сева в красном углу избы, на почётном месте рядом с иконами.

В народе считалось, что только в таком случае следующий год будет сытным и достаточным.

Юлия Колбаскина.