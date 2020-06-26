Собчак поспорила с Прилепиным, обсуждая приговор Серебренникову

Журналистка Ксения Собчак и писатель Захар Прилепин обменялись мнениями о приговоре режиссеру Кириллу Серебренникову.

«Прости, Захар, это кого это она обманула? Все понимали что будет примерно так, и многие писали такой прогноз еще вчера», — написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«То, что власть обманула всех и пощадила Кирилла Серебренникова, хотя имела все шансы поднять свой рейтинг на 25 процентов, удивительно. Не оценят ни те, ни эти», — поделился мнением Прилепин.

Сегодня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии». Условные сроки также получили и два других фигуранта дела — Юрий Итин (3 года) и Алексей Малобродский (2 года). Всех троих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Четвертую фигурантку, Софью Апфельбаум, признали виновной в халатности и назначили ей штраф. От наказания ее освободили в связи с истечением срока давности.

Серебренников, Итин и Малобродский также обязаны возместить ущерб в размере 129 млн рублей. Собравшиеся перед зданием суда люди встретили решение аплодисментами. Режиссер находился под следствием с 2017-го. Серебренникова и других фигурантов обвиняли в хищении бюджетных средств в размере 133 млн рублей, выделенных в период с 2011 по 2014 год на проект «Платформа».