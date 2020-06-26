микроПЛАСТИК — ЕШЬ — ПЕЙ — ДЫШИ. Частицы пластика найдены даже в …

Каждый из нас, а, если быть точнее, средний житель Земли съедает и вдыхает 330 микрочастиц пластика в день. Микропластик есть в полярных льдах, водопроводной воде, пиве, меде, соли, организмах морских черепах и комаров. Чайные пирамидки оставляют миллиарды пластиковых крупиц в чае после заваривания. Пластиковый пакет, который со временем распадется на мелкие части, обнаружили даже на дне Марианской впадины. Получается, что микропластик уже влияет на все мировые процессы.Звучит пугающе.Однако исследований, вредит ли микропластик напрямую здоровью человека, практически нет, финансировать их никому не интересно. Давайте разберёмся, в чем опасность загрязнения планеты пластмассовыми частичками и что происходит с Байкалом, Балтийским морем и Арктикой… Пластик не разлагается в прямом смысле — он устойчив и лишь постепенно распадается на все более мелкие частицы. Микропластиком называют любые пластиковые кусочки размером от 5 миллиметров до микрометра — это в 40–120 раз тоньше человеческого волоса. Есть и более мелкие элементы — субмикропластик, а затем нанопластик. Они практически не изучены, хотя уже известно, что такие частицы могут проникать сквозь клеточные мембраны. При этом какой вред это наносит живым организмам, толком пока не выяснили.Люди могут также вдыхать микроволокна, которые находятся в воздухе — и в сердце Парижа, и в отдаленной Арктике. Известно, что мелкие частицы, находящиеся в воздухе, проникают глубоко в легкие, где могут вызывать различные заболевания вплоть до онкологии. Фабричные рабочие, которые занимаются нейлоном и полиэфиром, на себе продемонстрировали доказательства нарушения функционирования и уменьшения объема легких полимерами пластмасс. Хотя повального поражения онкологическими заболеваниями не наблюдалось, но они подвержены значительно большим рискам, нежели среднестатистический человек.Откуда микропластик?Сейчас в мире производят около 300 миллионов тонн пластика ежегодно, и большая его часть оказывается на свалках. Посчитать точно, сколько микропластика попадает в океаны, сложно: только по некоторым пессимистичным оценкам это примерно 17 миллионов тонн в год.Микропластик образуется из пакетов, бутылок, любой другой пластмассовой упаковки, автомобильных шин, отслоившейся краски, он содержится в городской пыли…А еще смывается в канализацию после каждой стирки синтетики. Пластиковые гранулы специально добавляют в шампуни, гели для душа, скрабы, стиральные порошки и зубную пасту для лучшего чистящего эффекта. Продажу блёсток и других косметических продуктов с частицами пластика уже запретили в нескольких странах.

В Мировом океане скопилось в два раза больше микропластика, чем считалось ранее, согласно недавним исследованиям. Ученые использовали сетку с мелкими ячейками (100 микрометров) вместо прежних более крупных (333 микрометра) для фильтрации микрочастиц в водах у берегов Великобритании и США. Так им удалось обнаружить более мелкие частицы. Эти данные показали увеличение микропластика в 2,5 раза.»Загрязнение Мирового океана микропластиком значительно недооценено, — сказала Пенни Линдек, профессор Морской лаборатории Плимута, руководитель исследования. — Если сети будут еще более плотными, мы, безусловно, соберем большее количество частиц».А ученые из университета Массачусетса совместно с коллегами из Шаньдунского университета в Китае изучили поведения микропластика в почве и выяснили, что он усваивается и накапливается в растениях. Исследование опубликовано в журнале Nature. Более того, микропластик уже давно выпадает вместе с дождями.Только на территориях заповедников и национальных парках США за год вместе с дождем выпадает столько пластика, что хватило бы на производство 123-300 миллионов пластиковых бутылок для воды, полагают авторы статьи, вышедшей в журнале Science. Исследование показало, что в среднем 4 % от общего объема атмосферных осадков составляют синтетические полимеры.Вдумайтесь — 4% атмосферных осадков — это микропластик!ПластисфераКоличество пластика — показатель влияния людей на планету: чем его больше, тем сильнее антропогенная нагрузка. Пластик уже образовал так называемую пластисферу — новую среду обитания. На кусочках пластика растут водоросли и бактерии, живут или прячутся животные. Например, раки-отшельники используют пластиковые крышки от бутылок в качестве раковин, клопы-водомерки, которые путешествуют по поверхности океана, откладывают на пластиковом мусоре яйца, а мальки рыб заплывают в бутылки, как в убежища, из которых удобно наблюдать.