Подземные пещеры Деринкую в Турции вмещали 20.000 человек

Когда в 1963 году турецкий подданный решил отремонтировать собственное жилище, он даже представить себе не мог, что именно увидит за обломками стены. Впрочем, это открытие потрясло не только владельца дома. Иногда результаты деятельности человека поражают куда больше, чем фантастика.Герой «Звёздных войн» Люк и его родственники жили под землёй. Зрители воспринимали это, как фантастику, хотя съемки полуподземного городка проводились в Тунисе, во вполне реальном месте с подземными туннелями и помещениями. Оказывается, подобных подземных жилищ на сегодня открыто уже довольно много. Самое большое из них стало местом паломничества туристов не так давно, всего несколько десятилетий назад. Житель небольшого посёлка Деринкую в Турции в 1963 году решил сделать ремонт в своем подвале. Его смущал небольшой потом свежего воздуха, проникавший из-за стены. Вооружившись необходимыми инструментами, мужчина стал камень за камнем разбирать проблемную стену. В какой-то момент он понял, что поток свежего воздуха стал сильнее, а рухнувшая стена открыла вход в настоящее подземное царство. Это был не бункер и не подвал, это был ход, ведущий в большой подземный город! Благодаря ремонту, владелец дома открыл тот самый подземный город, который сегодня считается самым большим из найденных подземных комплексов. Уже через два года, когда учёные завершили свои первые изыскания в удивительном городе, комплекс стал доступен для посещения туристами. Уникальный город обнаружен в том же регионе Каппадокия в Турции, где уже были открытые подземные поселения. Однако их масштаб несравним с подземным городом Деринкую. Город располагается в нескольких ярусах на глубине порядка 65 метров. Вся система устроена таким образом, чтобы жители города могли максимально избегать контакта с внешним миром. Все помещения соединяются между собой туннелями и переходами, а подача свежего воздуха осуществляется через грамотно спроектированную систему вентиляции. На самом нижнем ярусе обеспечивается доступ к грунтовым водам. Согласно тем сведениям, которые могли почерпнуть исследователи во время раскопок, отдельные помещения выполняли функции не только жилья. В подземном Деринкую была школа, церковь, склады с огромными запасами продовольствия, оружейные комнаты. Особое удивление вызвал и тот факт, что жители города содержали под землёй крупных животных, а в отдельных помещениях до сих пор находятся внушительные прессы для отжима масла.Считается, что Деринкую проживало порядка 20 000 человек одновременно.

Переходы, соединяющие все помещения между собой, очень отличаются друг от друга. Есть те, где могут пройти сразу несколько человек, а в других трудно протиснуться даже одному, да и то не в полный рост. Причина, по которой понадобилось строительство этого города, до сих пор остаётся загадкой. Существует предположение о том, что начало строительство датируется VIII—VII вв до н.э., а строили город огнепоклонники. Данная версия косвенно подтверждается упоминанием подземных городов в «Вендмдаде», священной книге зороастрийцев.И уже в V веке нашей эры христиане стали пользоваться подземными городами, чтобы укрываться во времена гонений со стороны различных недоброжелателей. Строительным материалом для города служил вулканический туф, в котором и были вырезаны все помещения и переходы. Самое удивительное, что спустя тысячелетия с момента постройки в городе отсутствуют какие-либо следы разрушения. Согласно исследованиям, подземный Деринкую расширяли и обустраивали через много веков после его постройки.Вся система переходов рассчитана не только на обычную жизнь, но и на то, чтобы максимально оградить его от не прошенных гостей. Некоторые переходы и помещения даже имеют тяжёлые круглые двери, созданные из цельного камня. Своей формой они очень похожи на жернова. Открыть подобную «дверь» возможно только изнутри благодаря усилиям, как минимум, двух человек. Весь подземный комплекс имеет много хорошо замаскированных выходов, некоторые из которых находятся на расстоянии нескольких километров от самого поселения. Исследования этого уникального города продолжаются и сегодня, так как приведены в порядок пока 8 этажей. Однако учёные сходятся во мнении, что вполне могут быть ярусы, находящиеся ещё глубже.