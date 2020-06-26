Суд осудил ​Серебренникова условно на три года

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии». Об этом сообщает «Медиазона».

Условные сроки также получили и два других фигуранта дела — Юрий Итин (3 года) и Алексей Малобродский (2 года). Всех троих признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Четвертую фигурантку, Софью Апфельбаум, признали виновной в халатности и назначили ей штраф. От наказания ее освободили в связи с истечением срока давности.

Серебренников, Итин и Малобродский также обязаны возместить ущерб в размере 129 млн рублей. Собравшиеся перед зданием суда люди встретили решение аплодисментами.

Режиссер находился под следствием с 2017-го. За это время он успел заочно получить множество премий, на экраны вышел его фильм «Лето» про Виктора Цоя. Серебренникова и других фигурантов обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 133 млн рублей, выделенных в период с 2011 по 2014 год на проект «Платформа». Все фигуранты вину отрицают.

Дело рассматривается повторно: в сентябре 2019 года Мещанский суд вернул его в прокуратуру, однако Мосгорсуд признал это решение незаконным. Ранее прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии и назначить ему штраф в размере 800 тыс. рублей.