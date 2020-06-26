Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Марка подорожала еще на 1,28%, достигнув отметки в 57,43 тыс. руб. за тонну.

На прошлой неделе цена Аи-95 уже дважды обновляла максимум. Сначала топливо подорожало до 56,75 тыс. рублей за тонну, а затем до 57,314 тыс. руб. за тонну.

Федеральная антимонопольная служба начала проверку с целью выяснить, почему поднялись биржевые цены на бензин Аи-95.

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