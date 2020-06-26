СМИ: 78,6% проголосовавших за 1,5 суток поддержали поправки к Конституции

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Нина Зотина/РИА «Новости»

78,6% проголосовавших по поправкам в Конституцию их поддержали, передает Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, готовы первые экзитполы после полутора дней голосования (данные из ФОМ на 15.00). Согласно им, большая часть избирателей сказала «да» реформе Конституции, 20,6% — против, 0,8% — испортили бюллетени.

По информации ЦИК, которая публиковалась ранее, явка за первый день составила 9,2% или более 10 млн проголосовавших.

Ранее научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сказал «Газете.Ru», что результат первого дня голосования по поправкам в Конституцию вполне можно экстраполировать на будущие дни.

«Если тенденция сохранится, а для этого есть определенные основания, потому что большая часть голосующих в следующие дни скорее всего сориентируется на итоги первого, то можно прогнозировать весьма высокие итоговые цифры поддержки поправок», — говорил эксперт.

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