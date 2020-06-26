Киев призвал усилить антироссийские санкции

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

РИА «Новости»

МИД Украины призвал страны усилить санкции против России из-за голосования по конституционным поправкам в Крыму, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Киев осуждает «факты противоправной организации» голосования, которое нарушает фундаментальные принципы международного права.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

— Аксенов призвал Киев согласиться с российским статусом Крыма

— Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Источник