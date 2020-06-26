Как чернокожую девочку закидывали помидорами «расово правильные» американцы

В 1960 году началась историческая борьба маленькой афроамериканки Руби Бриджес за свои гражданские права.

После того, как белый полицейский задушил чернокожего преступника Джорджа Флойда, всколыхнулась Америка. Вора-рецидивиста Флойда сделали мучеником оголтелого расизма. Вспыхнули митинги, протесты, погромы, снос памятников государственным деятелям, которые были рабовладельцами. Ну, тогда всю американскую историю надо зачистить, ведь это сплошь колонизация, геноцид коренных народов и работорговля.

Белое население тут же принялось каяться перед чернокожими за грехи белокожих предков: на колени бухались, а особо совестливые, даже ботинки афроамериканцам целовали. Глядя на успех заокеанских собратьев и в России попытались качнуть тему расизма. В Брянске таксист отказался везти студента из Конго, что очень смахивало на постановку. Также наигранно выглядел чернокожий проповедник в московской электричке. Что-то провоцировал: «Дурак!», «Расизм нельзя!».

Но никто душить несостоявшегося мученика не собирался. Ну нет в нашем менталитете расизма. Мы 70 лет жили в социалистическом государстве, объединившем 15 республик в единый многонациональный советский народ, где провозглашались свобода, равенство и братство. Сегодня негры у нас даже «казакуют». Да и само слово «негр» не имеет в нашем лексиконе негативного, расистского смысла. Так что манипуляция «Черные жизни важны» в России не прокатит – нам не за что каяться.

Нам трудно даже представить уровень взращиваемой веками расовой сегрегации, которая в чистом виде просуществовала в американском обществе вплоть до 60-х годов прошлого века. Познакомить с ней нас поможет следующая история.

В 1960 году шестилетняя Руби Бриджес пошла в школу. Подумаешь событие? На самом деле это было событие исторического масштаба! Это был первый афроамериканский ребёнок, посещавший школу для белых в южных штатах США.

«Она держалась большим молодцом. Не плакала, не ныла. Просто шагала, как маленький солдат. Мы все очень гордились ею» — вспоминал Чарльз Буркс, один из крепких мужчин, которым выпало в тот день нелегкое задание — проводить шестилетнюю девочку из дома в школу и встретить после уроков.

Во исполнение решения Верховного Суда США и с благословения мамы маленькая Руби Бриджес пошла в первый класс начальной школы Уильяма Франца, что в Новом Орлеане. Сопровождать Руби пришлось федеральным маршалам, которых направил президент США — присутствия местной полиции было недостаточно.

Нет, Руби не являлась дочерью президента или голливудской знаменитости, все проще. Школа была «белой», а девочка — черной, и никаких тебе полутонов.

Толпа «расово правильных» американцев окружила девочку с мамой. Эмоции выражались громкими криками и метанием помидоров. На плакатах надписи «Только для белых», «Надо очистить белую школу».

Знаменитый американский художник Norman Rockwell посвятил событиям того дня картину.

Один из учителей вспоминал — «Какая-то женщина плюнула в Руби, но не попала. Руби улыбнулась ей. Мужчина погрозил ей кулаком, Руби улыбнулась ему. После этого она поднялась по ступенькам, остановилась, обернулась и еще раз улыбнулась. Вы знаете, что она сказала одному из преподавателей? Руби сказала, что каждый вечер перед сном она молится за этих людей, за эту разъяренную толпу».

После зачисления Руби родители других учеников стали забирать своих детей из школы, а учителя отказывались идти в класс. Пришлось пригласить учителя из Бостона Барбару Генри, которая учила только Руби. Из-за угроз отравления ей разрешали есть только заранее упакованную еду.

Отца Руби уволили с работы, а деда и бабку выгнали с фермы, на которой они прожили четверть века…

Некоторые взрослеют в 14 лет, другие в 17 лет. Руби научилась ставить перед собой цели и добиваться их исполнения в 6 лет. Многим из нас известно, что такое стать изгоем в классе. Руби была чужой для целой школы, и все равно она добилась своего права на равное обучение с белокожими американцами. Сейчас Руби Бриджес живет в Новом Орлеане. У нее четверо сыновей, она ведет большую общественную работу.

Борьба темнокожих американцев за свои гражданские права породила личностей мирового масштаба. Эта борьба привела к тому, что в 60-х сочли бы фантастикой — 44 президентом США становится чернокожий Барак Обама. Теперь вот старушка Америка дожила до того, что потомки рабовладельцев каются перед афроамериканцами, ботинки целуют.

В этой связи хочется вспомнить наше крепостное право. Это ж сколько веков холопы на бояр спину гнули? Сколько ж баб и мужиков бояре запороли? И за это никто не покаялся! Пусть же наше новоиспеченное боярство просит прощение за грехи предков — «Крепостные жизни важны»! Пусть Миллер, Сечин, Греф, Чубайс становятся на колени и целуют нам ботинки. Хотя, для аутентичности, можно надеть лапти.