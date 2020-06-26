Имамоглу пообещал решить проблемы инфраструктуры Стамбула после смертоносного наводнения

Ранее во вторник в результате внезапного наводнения в этом районе погиб один сирийский гражданин и по меньшей мере восемь человек были госпитализированы с травмами, пишет Ahval.

Эсенюрт является одним из 38 районов Стамбула, где муниципалитет от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) начал строительные работы для решения проблем городской инфраструктуры, сказал Имамоглу во время визита в данный район.

«Другая проблемная часть Стамбула — это Харамидере, где существуют серьёзные проблемы с инфраструктурой, и риск затопления может возникнуть в любое время. Эта проблема существует уже 15–20 лет. Надеюсь, мы разберёмся с ней этим летом. Мы должны решить этот вопрос раз и навсегда», — добавил мэр.

Имамоглу также указал, что муниципалитет будет работать над тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасность жителей и помочь пострадавшим вернуться в свои дома.