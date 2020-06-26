Пожертвования, деревья и выборы. Алтайские депутаты провели очередную сессию и ушли на каникулы

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания 26 июня собрались на очередную дистанционную сессию, последнюю перед летними каникулами. Несмотря на «дистанционку», парламентарии бурно подискутировали и приняли несколько важных законопроектов.

Сергей Серов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.

пресс-служба АКЗС

На связи были 19 студий системы видеоконференции, часть депутатов находилась в большом зале АКЗС. Всего в сессии принимало участие 59 депутатов, шестерых не было.

Среди отсутствующих был и спикер заксобрания Александр Романенко. Он временно находится на самоизоляции. Сессию провел его заместитель Сергей Серов.

Снова озеленение

Первым народные избранники рассмотрели вопрос охраны зеленых насаждений, в частности, компенсационного озеленения. Эту тему уже поднимали на мартовской сессии. Создавалась рабочая группа из числа депутатов, экологов, общественников, архитекторов.

Ко второму чтению добавились новые изменения.

Например, расширился круг лиц, которые должны проводить компенсационное озеленение (физические, юридические лица, МУПы), а также уточняется срок высадки растений: не позднее одного года со дня выявления факта уничтожения или повреждения либо с момента сдачи объектов капитального строительства в эксплуатацию.

Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.

пресс-служба АКЗС

Депутат «Справедливой России» Владислав Вакаев посчитал, что у правоохранительных органов, которые будут проверять закон на коррупциогенность, могут возникнуть вопросы к срокам компенсации зеленых насаждений.

«Либо с момента выявления, либо в течение года после сдачи. Очень большая разница между этими цифрами. Кого-то мы можем заставлять делать это сразу, а других — в течение года. Мы знаем, что иногда сдача затягиваться на очень длительный срок и таким образом мы можем получить ущемление интересов горожан»», — прокомментировал Вакаев.

Он считает, что закон сформулирован в интересах застройщиков, а не жителей городов и сел.

Как прокомментировал разработчик — комитет АКЗС по аграрной политике и природопользованию — местные власти будут контролировать эту работу.

«Считаем, что цель и задача этого законопроекта — не только сохранить скверы и парки, но и увеличить площади существующих зеленых зон», — сказал Серов.

В итоге законопроект приняли в окончательной редакции.

Точка в вопросе бюджета

Также депутаты приняли закон об исполнении бюджета и снова заслушали показатели краевой казны, которые озвучил министр финансов Данил Ситников.

Напомним, основные параметры консолидированного бюджета Алтайского края в 2019 году составили:

доходы — 126,5 млрд рублей (на 6% больше, чем в 2018 году),

расходы — 126 млрд рублей (на 14% больше, чем в 2018 году).

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.

пресс-служба АКЗС

Следом народные избранники проголосовали за принятие отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования края за 2019 год.

Его доходы составили 33,1 млрд рублей, расходы — 33 млрд рублей.

Спорные поправки

Бурная дискуссия развернулась по поводу изменений в Кодекс о выборах. Проект закона предполагает расширить перечь лиц, которые не могут избираться.

Изменения коснулись требований к подписным листам в поддержку выдвижения кандидатов. Для повышения достоверности, помимо подписи и даты, как это было раньше, избиратель должен собственноручно вписать в них еще свои фамилию, имя и отчество.

Также авторы законопроекта уточнили порядок досрочного голосования и внесли ряд других изменений.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов добавил, что в целях создания условий для защиты здоровья избирателей может проводиться досрочное голосование. Раньше оно проводилось только для тех, кто собирался куда-то уезжать в день голосования.

Андрей Осипов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.

пресс-служба АКЗС

О дистанционном голосовании в Алтайском крае пока не говорят. Для этого нет материально-технических возможностей.

Сначала депутаты не приняли законопроект, но после перерыва выяснилось, что некоторые по ошибке проголосовали не так, как хотели. Депутаты, работающие дистанционно из Алтайского района официально попросили провести повторное голосование, что в таких случаях допускается Регламентом АКЗС.

Пришлось голосовать заново, что очень огорчило оппозицию. Подробнее об этом altapress.ru писал ранее.

Узаконили ящики

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова рассказала об изменениях в закон о благотворительности.

Речь идет о ящиках для сбора пожертвований. Устанавливать их или использовать переносные смогут только некоммерческие организации (НКО) со всеми необходимыми документами.

Если НКО не является собственником помещения, где расположен ящик, тогда организация должны будет заключать договор с владельцем помещения.

Ящики можно будет использовать исключительно на массовых мероприятиях, которые организует НКО.

На ящике должна быть указана вся необходимая информация, а также не должно быть никаких приборов оплаты, например, банковского терминала.

Все это не касается ящиков для пожертвований в храмах.

Полномочия по «мусорным» вопросам

Некоторые перемены произошли в «мусорной теме». Теперь правительство Алтайского края может лишать компанию статуса регионального оператора, а минстрой края будет вправе разрабатывать проект нормативного правового акта, устанавливающего этот порядок.

В других регионах такие порядки также утверждаются высшими исполнительными органами власти.

Депутатская жизнь

Далее депутаты внесли изменения в закон о государственных должностях. Поправки связаны с порядком освобождения от должности в связи с утратой доверия. В новой редакции детализировали порядок увольнения.

Кроме этого, еще один законопроект избавил муниципальные советы депутатов от правового противоречия при определении доплаты к пенсии народному избраннику, работающему на постоянной основе.

Ранее этот вопрос принимался на сессиях, что противоречило федеральному законодательству. Сейчас изменения позволят закрепить норму о такой доплате к пенсии в Уставе района или города.

В 15-минутку, отведенную для выступлений и заявлений депутатов, глава фракции КПРФ Мария Прусакова посоветовала подумать о сокращении финансирования телеканала «Катунь 24» после того, как вырезали ее мнение о поправках в Конституцию.

Мария Прусакова. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года.

пресс-служба АКЗС

Александр Лазарев попросил коллег и всех жителей края соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить второй волны распространения коронавируса осенью.

Минутой молчания депутаты почтили память умерших медиков — главного врача «Отделенческой клинической больницы на станции Барнаул «РЖД» Александра Зальцмана и завотделом контроля и качества онкологического диспансера Сергея Ходоренко.

В следующий раз депутаты соберутся уже после каникул — 27 августа. Сергей Серов пожелал всем хороших отпусков и остаться живыми и здоровыми к августу.

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