У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Актер Михаил Ефремов перенес сердечный приступ, рассказал адвокат актера Эльман Пашаев. По его словам, близкие артиста хотели вызвать скорую помощь, но артист настоял, чтобы медики не приезжали.

Состояние здоровья Михаила ЕфремоваОтчасти из-за плохого самочувствия Ефремов не стал ходатайствовать перед следователями, чтобы его отпустили на могилу матери в день ее смерти – 25 июня.

Второй причиной такого решения юрист назвал «самобичевание» актера. По словам адвоката, артист находится в подавленном состоянии.

Ранее Пашаев заявил, что актер сел за руль пьяным, чтобы выручить друга. По словам правозащитника, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому артист выпил.

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Предложение Михаила Ефремова «усыновить» детей погибшего в ДТП Сергея Захарова можно расценить как оскорбление. Об этом сообщил сын покойного Валерий. Его мнение передал адвокат семьи Александр Добровинский.

«Честно говоря, у меня это не укладывается в голове. Как они себе это представляют? Это заявление для меня лично звучит как оскорбление. А разговоры об этом до суда вообще выглядят как попытка смягчить к себе отношение», — сказал адвокат.

Добровинский также отметил, что не будет «говорить о моральном аспекте данного предположения».

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный готов при необходимости усыновить детей из семьи погибшего курьера Сергея Захарова.

Авария, в результате которой погиб водитель фургона, 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречку и совершил столкновение с LADA. Захаров скончался в больнице. Сначала в отношении актера было возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, но впоследствии обвинение ужесточили.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил его под домашний арест до 9 августа. Как оказалось, в момент аварии актер находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о торговле наркотиками.