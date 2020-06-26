Назван зерновой продукт, который лучше полностью убрать из рациона

Большинство специалистов считают, что именно хлеб высшего сорта является наиболее опасным для здоровья зерновым продуктом. В белом хлебе нет никаких пищевых волокон, а также полностью отсутствуют витамины группы В. Данный продукт не приносит организму никакой пользы и только может навредить ему, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. «Мука высшего сорта не имеет зародышей белка, где содержится больше всего полезных компонентов. В ней нет самого ценного, поэтому пользы от такого хлеба нет никакой», рассказывает гастроэнтеролог Галина Барташевич. В белом хлебе много углеводов, сахара и крахмала. Если сравнивать с ржаным хлебом, то второй является более полезным. Но и здесь не все так просто. Витаминов и микроэлементов в ржаном хлебе намного больше, но при этом он содержит много пекарских дрожжей. Самым лучшим вариантом по мнению большинства специалистов и врачей считается хлеб «серых» сортов. В нем ржаная мука смешивается с пшеничной в определенном соотношении. Также много вопросов возникает относительно того, можно ли употреблять горячий хлеб. Некоторые специалисты говорят, что хлеб некоторое время должен «подышать». За это время, предположительно, дрожжи перестают размножаться и за счет этого продукт становится не только более полезным, но еще и диетическим. При этом часть диетологов уверены в том, что дрожжи не боятся высокой температуры и не погибают во время выпечки. Поэтому хлеб можно кушать сразу же после того, как он будет готовым и не успеет остыть. В любом случае употреблять большое количество хлеба не стоит. Лучше всего отдать предпочтение той продукции, которая изготавливается из смесей разных типов муки. Они содержат более полезных компонентов и не приносят вреда ни здоровью, ни фигуре.