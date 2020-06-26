Археологи обнаружили останки более 100 детей с монетами во рту

Еще в 2019 году во время сооружения новой дороги, работники обнаружили несколько останков людей. В самом начале эксперты посчитали, что когда-то на этой территории находилось старое кладбище, но в результате раскопок выяснилось совершено другое. Но дальнейшие исследования подтвердили изначальную версию специалистов. Археологи нашли останки 115 тел, большая часть из которых были детьми.

Во время более тщательного изучения останков, специалисты нашли во рту детей старинные монеты. Специалисты рассказали, что такой обычай пошел еще от Обол Харона, которая использовалась до появления христианства. Обычай применяли древние греки и римляне. Харону нужно было платить определенную сумму за то, что он перевезет душу умершего человека через реку, которая якобы является границей между миром мертвых и живых. Данный обычай поддерживался христианами на территории Европы на протяжении 20 столетия.

Большинство монет, которые нашли во рту детей, имеет дату правления Сигизмунда III Вазы, который был верховным монархом в Польше в 1587-1632 годах. Кроме того были обнаружены монеты с более поздней датировкой.

Сейчас археологи пытаются понять, что же именно произошло на том месте в 16 -17 столетии. Катажина Олешек уверена в том, что они обнаружили участок старого кладбища, на котором хоронили исключительно детей. После того, как останки будут более тщательно изучены, их перезахоронят в местной церкви.