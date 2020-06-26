Ученые: Ежедневные интенсивные тренировки могут сократить продолжительность жизни

Специалисты Токийского технологического института установили, что ежедневные тяжелые физические нагрузки сокращают продолжительность жизни.Читайте на Информинг. Ру Названы 3 правила питания, которые нарушают почти всеМедики долгое время наблюдали за продолжительностью жизни артистов разных жанров. В частности, исследователи обнаружили, что исполнители классической японской танцевальной драмы — Kabuki, которая предполагает энергичные движения, имели более короткую продолжительность жизни по сравнению с артистами, которые ведут относительно спокойный образ жизни. Ученые Наоюки Хаяси и Казухиро Кезука посчитали, что тяжелые физические упражнения, которые человек выполняет на протяжении всей жизни, могут привести к преждевременной смерти. Вместе с тем ученые отмечают, что их выводы касались только мужских профессий. Это означает, что они не раскрывают полной картины продолжительности жизни всего населения. Для оценки оптимального объема упражнений необходима дальнейшая работа в этом направлении.

Ранее медики заявили, что у тех, кто много ходит, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний ниже чем у тех, кто бегает. О пользе ходьбы для здоровья человека говорят и нейрохирурги.Как подсчитали эксперты, человек с весом около 70 кг за 30 минут ходьбы со скоростью 5,5 км/час сжигает 156 калорий. Чтобы сжечь в два раза больше калорий за тот же промежуток времени нужно бежать со скоростью 10 км/час, что довольно проблематично для многих людей.Как отмечает профессор медицины и профилактической кардиологии в Университете Коннектикута Пол Д. Томпсон, бег, который является более требовательной активностью для организма человека, позволяет сжигать больше калорий в минуту, однако если у человека есть больше времени, то лучше предпочесть ходьбу. Яндекс Дзен