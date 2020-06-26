Ученые воссоздали лицо человека, умершего 8000 лет назад

Шведским ученым удалось восстановить внешность мужчины, которого казнили примерно 8000 лет назад. Специалисты обнаружили череп мужчины, а также останки 11 других человек, один из которых был младенцем, на дне озера, которое высохло в 2012 году, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Эксперты отметили, что вместе с останками сохранилось несколько заостренных кольев. Это могли быть атрибуты, с помощью которых в каменном веке совершалась казнь. Только у одного из обнаруженных черепов присутствовала нижняя челюсть. Именно этот череп и был выбран судмедэкспертом Оскаром Нильссоном для того, чтобы сделать 3D-реконструкцию. Дополнительно во время исследования применялись данные, полученные в результате генетического анализа. За счет этого специалисты смогли воссоздать лицо мужчины с темными волосами и голубыми глазами, возраст которого составлял примерно 50 лет. Нильссон сделал все возможное, чтобы не повредить обнаруженный череп. Именно поэтому применялась компьютерная томография. Полученные в результате этого исследования применялись для дальнейшей печати 3D-копии, изготовленной из винила. Дополнительно проводился анализ, для которого использовались криминалистические методы. За счет этого удалось установить примерный вес и рост мужчины, а также его этническое происхождение.Специалист считает, что данный человек входил в группу собирателей и охотников. Его предки могли придти на территорию Скандинавии примерно две тысячи лет назад. Стоит отметить, что ранее Нильссон уже проводил подобные исследования и восстанавливал образы людей по старинным останкам, обнаруженным археологами.