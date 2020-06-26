Покупка квартиры: полезные рекомендации

Сегодня в интернете можно найти большое количество информации, которая касается купли-продажи недвижимости. Поэтому многим людям кажется, что купить квартиру в Киеве самостоятельно совсем не трудно. Но чтобы не попасть в неприятную ситуацию стоит знать несколько правил.
Рекомендации тем, кто решил купить квартиру
- Бюджет. Первое что стоит сделать прежде чем купить квартиру это оценить свои финансовые возможности. Порог входа на первичном рынке в настоящее время находится на очень низком уровне. Поэтому оформить ипотеку могут многие. Но не все люди задумываются как будут гасить ее. Прежде чем решиться на такой шаг, задайте себе несколько вопросов: достаточно ли стабильная у меня работа, сколько я могу отдавать каждый месяц на погашение задолженности? Как считают некоторые эксперты о ипотеке можно задумываться только в том случае, когда вы безболезненно можете расстаться с половиной своей зарплаты, не ущемляя себя при этом.
- Не тяните с покупкой. Если вам понравился какой-либо вариант не затягивайте с покупкой. Конечно любой человек прежде всего хочет найти для себя более выгодный и экономный вариант. Особенно это актуально, когда речь идет о масштабных покупках таких как квартира. Понятно и стремление получить скидку. Однако если вы уже определились с выбором, то не откладывайте покупку, поскольку есть большая вероятность что у других покупателей могут быть схожие вкусы с вашими. И недвижимость попросту вас не дождется. Помимо этого, пока вы ждете снижения цен есть большой риск получить обратный эффект. В самых ликвидных проектах цены растут довольно быстро.
- Проявляйте инициативу. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию не стесняйтесь задавать вопросы, пусть и даже самые неудобные. Не стоит рассчитывать, что менеджер по продажам откроет все секреты и расскажет вам не только о плюсах проекта, но и о его минусах. Составьте заранее опросный лист, в который войдут самые актуальные для вас вопросы. Например, если у вас есть дети немаловажным будет наличие детского сада или школы поблизости, есть ли рядом шумная автострада и т.д.
- Отзывы. Сегодня в интернете можно найти много отзывов о том или ином проекте. Однако ни для кого ни секрет что они могут быть покупными. Крайне негативные может заказать конкурирующая фирма или наоборот. Поэтому лучше всего съездить и своими глазами увидеть тот или иной вариант.