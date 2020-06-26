Покупка квартиры: полезные рекомендации

Сегодня в интернете можно найти большое количество информации, которая касается купли-продажи недвижимости. Поэтому многим людям кажется, что купить квартиру в Киеве самостоятельно совсем не трудно. Но чтобы не попасть в неприятную ситуацию стоит знать несколько правил.

Рекомендации тем, кто решил купить квартиру