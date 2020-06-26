Cовременные проблемы кредитования малого бизнеса

Эффективное развитие экономики современных государств невозможно без всесторонней поддержки субъектов малого предпринимательства, одним из важных аспектов которой является обеспечение их доступными кредитами.

В России банк для малого бизнеса является значимым инструментом для решения ряда экономических проблем.

Проблемы кредитования бизнеса в РФ

С того момента как наша экономика перешла на рыночные правила существования, остро стал вопрос кредитования малого и среднего бизнеса. Главное препятствие на пути к реализации этого проекта это отсутствие нормального диалога между самими банками и предпринимателями.

Для более точного понимания проблемы отечественного кредитования малого бизнеса стоит знать основные причины отказа в выдаче кредита. К ним относятся:

Предприятие работает не так давно. Разные банки выставляют различные условия для получения кредита, однако фирмы, которые открылись более 6 месяцев назад являются приоритетными. В связи с этим на первых порах получить ссуду на открытие дела или его расширение довольно сложно.

Отсутствие ликвидного залогового имущества. Без него также взять кредит непросто. Большинству банков нужно предоставить недвижимость в качестве залога автомобиль, дорогостоящую технику или объекты. Конечно есть и кредиты где залог не нужен, но максимальные суммы по ним редко превышают 1,2 миллиона.

Отсутствие поручителей. Некоторые банки готовы выдать денежные средства только если у ЧП есть поручитель. Особенно это актуально для тех, кто не имеет залогового имущества. Однако не все так просто. Малый бизнес рассматривается как высокорисковый как банками, так и инвесторами поэтому найти поручителей довольно сложно.

Небольшая эффективность бизнеса в сочетании с низким уровнем доходов. Ни один банк не будет давать денежные средства той фирме, которая не получает нормальную прибыль. Такая ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые предприятия предпочитают скрывать свой уровень доходов, тем самым снижая оплату по налогам.

Финансовая безграмотность. Начинающие предприниматели зачастую финансово безграмотны, поэтому не могут составить качественный бизнес-план должным образом, отчетность ведется кое как поэтому у многих банков создается впечатление что они не смогут распорядится деньгами.

Если говорить о самих предпринимателях, то они среди главных проблем кредитования выделяют жёсткие требования к заявителю и высокие ставки по проценту.