Для чего нужна выписка из ЕГРН?

Выписка из ЕГРН является документом который, подтверждает что объект недвижимости государственно зарегистрирован, все сведения об объектах берутся из Единого Государственного Реестра Недвижимости или сокращенно ЕГРН. Неотъемлемой частью жизни любого человека является недвижимость. В процессе ее приобретения или продажи следует быть очень внимательными. Ведь на сегодняшний день в этой сфере становится все больше мошенников и их средства обмана становятся все изощреннее. Именно выписка из ЕГРН поможет снизить риск при возникновении различных ситуаций с недвижимостью. Сейчас такая выписка обязательной в процессе оформления сделок с недвижимостью.

При планировании сделки с недвижимостью нужно быть осведомленным о состоянии данного имущества, не подвержено ли оно аресту, не является в залоге, не имеет третьего хозяина. Чтобы запросить такою информацию о недвижимости, единственным законным способом является получить выписку из ЕГРН. Самым удобным способом для ее получения является оставить запрос на выписку в электронном формате. Это можно сделать на официальном сайте, оформив заявку и через несколько часов можно будет получить выписку. Все запрашиваемые данные напрямую предоставляются из базы ЕГРН. Есть несколько обстоятельств когда потребуется выписка из ЕГРН. В процессе совершения сделки по продаже или покупки недвижимого имущества. Информация предоставленная в выписке является подтверждением того, что есть все права на собственность и вся предоставленная ранее информация является действительной. При оформлении наследства, благодаря данным которые есть в выписке, можно корректно совершить переход от предыдущего собственника к новому владельцу недвижимости. В процессе дарения, так же подтверждается в выписке права на собственность дарителя. Когда идет приватизация, ведь при регистрации и постановках на учет недвижимости, потребуется наличие выписки ЕГРН на каждом этапе оформления. Если кредит берется в банке под залог имущества, то также потребуется выписка из ЕГРН. Благодаря ей банк будет уверен что недвижимость действительно принадлежит заемщику.