Особенности пневматических шин

Пневматические автошины – это наиболее распространенная разновидность покрышек для легкового и грузового транспорта, которая конструктивно представляет собой оболочку из упругого материала для монтажа на колесный обод, заполняемую кислородом или азотом под давлением. Современные шины выпускаются в огромном разнообразии размеров, устанавливаются на автомобили разного назначения, от легковых малолитражек до грузовой спецтехники.

Приобретать такую продукцию лучше в проверенных магазинах, чтобы избежать риска получения товаров, чье качество ухудшилось из-за неправильного хранения. Заказать пневматические шины в Алматы можно на любой вид транспорта вне зависимости от сезонности, параметров и модели.

Назначение

Основной задачей пневматических покрышек является создание надежного контакта колеса с дорожным покрытием и обеспечение устойчивости транспортного средства. Кроме того, они обеспечивают гашение вибраций и иных воздействий, передаваемых на колесную базу от полотна при передвижении автомобиля. Во многом от качества резины зависит устойчивость машины на дороге или бездорожье, качество и скорость торможения, маневренность и управляемость ТС. Эти изделия относятся к расходным материалам, поскольку регулярно изнашиваются из-за постоянного механического воздействия. На сайте интернет-магазина можно найти как всесезонные покрышки, так и модели для зимы или лета.

Строение пневматической резины

Вне зависимости от типа протектора и состава резиновой смеси такие шины имеют следующую конструкцию:

Каркас, сделанный из обрезиненного корда с прослойками, сцепленными с бортовыми кольцами. Корд делают из стекловолокна, текстиля или металла; второй вариант встречается в покрышках, предназначенных для установки на грузовой транспорт или технику для коммерческой перевозки пассажиров.

Брекер. Он располагается между каркасом и протектором, конструктивно представляет собой многослойный разреженный корд. Эта часть предназначена для профилактики ударов в область каркаса, она же усиливает жесткость покрышки и повышает устойчивость изделия к проколам и порезам. Брекер может быть текстильным или металлическим.

Протектор. Это наружная часть шины, выполненная из толстого резинового слоя и имеющая рельефный рисунок. В зависимости от последнего покрышка может быть дорожной или внедорожной, зимней, летней, всесезонной.

Борт. Это проволочные кольца для крепления каркаса и самой покрышки на колесном ободе.

При выборе пневматической резины важно обращать внимание на состав резиновой смеси, тип протектора, размер и другие характеристики. Качественные покрышки прослужат владельцу не один сезон.

Источник: https://www.bohnenkamp.kz/