Топ игровых автоматов Космолот

Если посетите сайт на своем мобильном устройстве, он загрузит макет, отличный от того, который используется на больших экранах. В нижней части страницы есть удобное меню быстрых ссылок на самые важные страницы, что делает навигацию по сайту очень простой и позволяет найти игровые автоматы космолот бесплатно.

Выбор игр для мобильных устройств такой же разнообразный, как и для настольных компьютеров, включая лучшие из NetEnt, Evolution Gaming и многие другие.

Библиотека игр не самая большая, которую когда-либо видели, но, они компенсируют эту нехватку количества.

Игры с живыми казино от Evolution и Slots от лидеров отрасли, таких как NetEnt и Playtech, составляют очень скромный список развлечений.

Как и ожидалось, раздел «Слоты» является самой разнообразной частью игровой библиотеки. Book of Dead от Play’n GO, скорее всего, станет первой игрой, в которую вы играете, когда используете эти 50 бесплатных вращений на реальные деньги в приветственном бонусе. Вы также найдете некоторые из самых популярных игр от Yggrasil, Microgaming, NoLimit City и многих других.

Казино предлагает скромный выбор настольных игр, 5 из которых являются вариантами рулетки. Это не удивительно, поскольку в настоящее время наблюдается тенденция к настольным играм с живыми дилерами. Большинство настольных игр здесь предоставлены NetEnt — одним из примечательных включений здесь является британский вариант Blackjack, Pontoon.

Варианты оплаты в Casino

Вносить и снимать средства в Casino очень просто. Они принимают Visa и MasterCard (комиссия составляет 2,5% на депозиты), а также электронные кошельки, такие как Neteller и Skrill, но не оплачивают счета по телефону.

Когда играете в Casino достаточно долго, с приличной регулярностью сможете претендовать на VIP-статус.

В дополнение к начальному бонусу Casino и обычным бонусным предложениям, в качестве VIP-номера Casino получите дополнительные награды.

Они варьируются от дополнительных бонусов до международных поездок, если вам достаточно хайроллера

Стоит наслаждаться такими играми, как баккара, блэкджек, кено, рулетка, видео покер, скретч-карты и многое другое.

Каждый день получаете случайное задание, например, определенное количество побед в конкретной игре. Если выполните миссию, получите призовые очки, которые позволят пройти уровни и повысить свой рейтинг. С каждым более высоким рангом вы получаете больше наград — таких как бесплатные спины и очки компа.

Веселым преимуществом этой системы выравнивания является тот факт, что можете соревноваться с друзьями. Хотя нет списка победителей, все еще есть таблица лидеров, где вы и друзья можете бороться за первое место на ежедневной основе.