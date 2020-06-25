Дольщики барнаульского долгостроя ответят перед законом организацию несогласованной акции

В конце прошлой недели Росреестр начал получать из прокуратуры документы о снятии с барнаульского долгостроя по адресу Ленина, 195 «А» ограничений судебных приставов, которые ранее надзорное ведомство назвало нарушающими законодательство. Представитель ООО «Монтажная компания «ПР-Холдинг», которое выступает застройщиком, уже заявил о возобновлении финансирования объекта долевого строительства. Однако прошедшая перед этим стихийная акция дольщиков, которая и привлекла внимание властей к проблеме, теперь заинтересовала правоохранительные органы.

Пикет из-за многократного переноса сроков сдачи дома по адресу Ленина, 195 «А» прошел 6 июня. Уже 8 июня состоялось заседание совета межведомственной рабочей группы по урегулированию ситуации под председательством главы Барнаула Вячеслава Франка. В ходе встречи выяснилось, что прокуратура Железнодорожного района неоднократно направляла представления в УФССП по Алтайскому краю о снятии ряда ограничений с ООО «Монтажная компания «ПР-Холдинг». В частности, надзорное ведомство заявляло о неправомерности ареста счетов, но приставы на них не реагировали. В итоге застройщик указывал на невозможность финансирования строительства сразу двух своих объектов.

Как пояснила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы Анна Янголь, прокуратурой, помимо прочего, выявлялись такие нарушения в действиях судебных приставов, как наложение ареста на специализированные счета застройщика. Между тем, единственное назначение средств на этих счетах – финансирование строительства. Как выявляли проверки, на другие цели эти средства не направлялись.

По итогам совещания межведомственной рабочей группы был составлен протокол, согласно которому приставы должны снять аресты. Однако, со слов Анны Янголь, решения этого органа носят исключительно рекомендательный характер. В связи с этим нельзя исключать, что приставы и дальше будут мешать стройке.

Представитель застройщика Евгений Клейнатовский результаты заседания прокомментировал с очень сдержанным оптимизмом. «За те два года, в течение которых приставы мешали нам строить, мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда районное УФССП, снимая один арест, тут же накладывает другой. Это было похоже на издевательство над прокуратурой и дольщиками: сделать вид, что пошли навстречу и отреагировали на представление, а потом тут же развернуть ситуацию в негатив. Тем не менее, первые документы о снятии арестов мы уже получили и возобновляем парализованную ранее договорную работу: наши квартиры востребованы», — сообщил Клейнатовский.

Между тем в постановлении приставов от 17 июня (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс») сказано, что запрет на регистрационные действия снят в отношении имущества ООО «Монтажная компания «ПР-Холдинг» по улице Партизанской, 76. При этом в отношении объектов долевого строительства в доме по проспекту Ленина, 195 «А» 16 июня также был введен такой запрет, и он остался в силе. В Росреестре ИА «Банкфакс» в свою очередь объяснили, что оперативно снимают аресты с объектов «ПР-Холдинга», как только такие обращения поступают из прокуратуры. Таким образом, на данный момент лишь одно ведомство препятствует продолжению деятельности застройщика.

Из ответа УФССП по Алтайскому краю за подписью замруководителя ведомства Сергея Пекарева на запрос ИА «Банкфакс» следует, что в своих действиях по арестам приставы руководствуются законодательством. При этом 2 апреля 2020 года вышло постановление правительства РФ, согласно которому с начала апреля и до конца текущего года УФССП не может начислять неустойку (пеню) по просроченным договорам долевого строительства. Остальные исполнительные производства, по утверждению УФССП, осуществляются в общем порядке. Однако ответ ведомства никак не проясняет, почему прокуратура все же требует от приставов отменить аресты счетов, которые считает неправомерными.

Тем временем, согласно петиции на портале change.org, на участников стихийной массовой акции дольщиков обратили внимание силовики. Пока о взысканиях речь не идет, однако авторы опасаются, что организаторов несогласованного пикета оштрафуют. «По иронии судьбы именно дольщики чуть больше двух лет назад стали главной причиной приостановки строительных работ в их будущих квартирах. Именно они изначально «терроризировали» службу судебных приставов, чтобы те приняли меры в отношении застройщика после первых месяцев просрочки сдачи жилья. Причиной той первой просрочки стал отзыв Центробанком лицензий у всех компаний, которые страховали ответственность застройщиков. А поскольку без такой страховки продавать «долевки» нельзя, продажи встали у сотен тысяч застройщиков по всей стране. Только алтайские приставы оказались самыми упрямыми: они не придумали ничего лучше, как парализовать всю деятельность застройщика, очевидно предполагая, что именно это поможет ему быстрее исполнить обязательства перед дольщиками», — прокомментировал ситуацию обозреватель строительной отрасли Константин Ганов.

Отметим, что публичная акция дольщиков все же достигла желаемой цели – она привлекла внимание краевых властей, представители которых теперь следят за развитием ситуации с домом на Ленина, 195 «А».