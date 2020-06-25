Правительство Алтайского края предпримет попытку спасти муниципалитеты экономического кризиса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил направить около 900 млн рублей муниципальным образованиям Алтайского края. Как сообщается на сайте правительства, большая часть суммы пойдет на оплату труда бюджетников и, очевидно, большая часть этих денег была запланирована, а остальные средства призваны компенсировать выпадающие доходы. Между тем, судя по данным краевого Минфина, города региона за первые пять месяцев текущего года просели по темпам роста доходов на 11 %, а муниципальные районы всего на 1%.

Правительство Алтайского края сообщило, что Виктор Томенко принял решение о предоставлении субсидий из краевой казны, чтобы прософинансировать расходы муниципальных бюджетов в части оплаты труда работников бюджетной сферы. На эти цели районы и города получат 625 млн рублей. В сообщении не раскрывается, какая часть этих средств была предусмотрена ранее, а какая поступит дополнительно. Однако уточняется, что итоговая цифра была получена после внесения изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на 2020 год.

Кроме того, губернатор выделил 250 млн рублей в качестве дотаций на сбалансированность местных бюджетов. Эти средства должны компенсировать доходы муниципалитетов, часть которых выпадает из-за эпидемической ситуации и ограничений. При этом планируется, что общий объем дотаций составит 660 млн рублей. Эти деньги направляют из средств, полученных регионом из резервного фонда правительства Российской Федерации.

Также утверждается, что всего в 2020 году финансовая помощь городам и районам края составит более 31 млрд рублей.

Тем временем, основываясь на данных Минфина Алтайского края, можно оценить масштабы экономического кризиса в регионе. Так, по данным за первые пять месяцев текущего года собственные доходы местных бюджетов к аналогичному периоду 2019 года просели на 7 %. Такое падение обусловлено резкой просадкой в городах, которые стараются обеспечивать большую часть наполнения своих бюджетов самостоятельно. Потери в городских округах составили 11 %. При этом можно отметить, что муниципальные районы края потеряли всего 1 %. Вероятно, это можно объяснить высокой долей дотационности в сельских территориях, которые в меньшей степени ощутили приостановку деятельности во многих отраслях.

Об этом же говорят результаты за первые четыре месяца текущего года. В апреле действовали экономические ограничения, но доходность муниципальных районов осталась на уровне прошлого года. Однако города уже на тот момент просели на 12 %.

Также можно отметить, что на 1 июня муниципалитеты края заработали немногим менее 6,7 млрд рублей. При этом из краевого бюджета они получили уже более 12 млрд рублей. Вместе с тем такая совокупность доходов не позволила покрыть все расходы, которые составили почти 19,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит консолидированных бюджетов составил около 410 млн рублей.

Что касается доходов отдельных муниципалитетов на 1 мая, то сильнее всего они упали в Новоалтайске – на 24 % по сравнению с тем же периодом 2019 года. Не исключено, что это частично связано с тяжелой ситуацией на «Алтайвагоне» в начале года. Также на 22 % упали доходы у Бурлинского района. При этом отдельные районы наоборот показали серьезный прирост по доходам. К примеру, Советский – на 38 %, Рубцовский – на 31 %, Курьинский – на 27 %, Яровое – на 24 %, Змеиногорский район – на 21 %.

Касательно крупных городов Алтайского края также можно отметить падение доходов. В Барнауле они упали на 11 %, в Бийске – на 5 %, в Рубцовске – на 11%. При этом в Белокурихе, где большая часть доходов поступает от туристической и санаторной деятельности, они рухнули на 19 %.