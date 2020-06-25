Мадуро допустил проведение референдума о своей отставке

Николас МадуроФото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил вероятность проведения референдума о своей отставке. Об этом он заявил в ходе выступления, трансляция которого велась в Twitter.

Как сказал Мадуро, начать сбор подписей за проведение референдума можно будет с 10 января 2022 года. «Люди сами решат, остаться мне или уйти», — подчеркнул он.

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции «Свобода»». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.