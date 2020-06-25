Не забывайте: Роджер Уотерс заявил о победе русского народа

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Роджер Уолтерс

Роджер Уолтерс

Gregorio Borgia/AP

Победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, заявил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он обратился к западным странам и призвал их не забывать об этом факте. 24 июня в некоторых российских городах прошел парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.

«Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их», — подчеркнул он.

Музыкант призвал западные страны всегда помнить об этом, особенно в данный момент, когда они негативно отзываются о России и «потрясают» перед ней оружием. Уотерс назвал такое поведение «совершеннейшим безумием».

В ряде российских городов 24 июня прошли парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такие торжества по традиции проходят 9 мая, но в этом году парад пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Решение о проведении торжества именно 24 июня принял президент России Владимир Путин с учетом улучшающейся эпидемиологической ситуации. Дата была выбрана неслучайно: в этот день в 1945 году прошел первый парад в честь победы в Великой Отечественной войне.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — говорил Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

На состоявшемся на Красной площади в Москве параде впервые прошли новые образцы российской военной техники, поступившие на вооружение армии страны. В частности, были представлены реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 и модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

Французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа, комментируя парад по случаю 75-летия Победы в Москве, сказал RT, что торжественное мероприятие было впечатляющим и очень трогательным.

«Мне повезло: меня пригласили на парад на Красной площади. Это очень впечатляющее и в то же время трогательное зрелище: здесь присутствуют ветераны, последние участники Второй мировой войны», — подчеркнул он.

Политик также обратил внимание на выступление Путина, в котором была озвучена мысль о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне и об этом необходимо всегда помнить.

«Известно, что во Франции и в других странах, к сожалению, есть те, кто пытается пересмотреть историю: вы, конечно, слышали эти чудовищные заявления, согласно которым в газовых камерах Освенцима и Бухенвальда якобы убивали только вшей. Это чудовищно», — сказал Леруа.

Президент России в ходе парада на Красной площади подчеркнул, что необходимо отстаивать честную, ничем не замутненную правду о войне. В 1941 году более 80% Вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР, но они оказались бессильны перед сплоченностью советского народа,

который смог одолеть страшное тотальное зло, уничтожив более 600 дивизий врага и 75% от общего числа его самолетов, танков, артиллерийских орудий, напомнил Путин.

По его словам, именно в этом состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. «Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад — в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны», — подчеркнул глава государства.

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