Смертельне застілля: в будинку під Дніпром знайшли одразу чотирьох мерців

Неподалік Дніпра правоохоронці знайшли тіла чотирьох померлих осіб у приватному будинку.

Усі вони – власник будинку, його дружина та двоє друзів – після шумного застілля зникли майже на тиждень. Про це інформують Факти.

Згодом сусіди, які почули жахливий трупний запах, викликали поліцію.

Правоохоронці знайшли два трупи у будинку та ще два у літній кухні, які були повністю голими.

Виявилося, що крім власника будинку Володимира, решта – офіційно безхатченки.

«Було видно, що ці люди випивають. Часто бачила, як збирали щось у сміттєвих баках. Як сказали у поліції, померли від отруєння», – розповіла одна із сусідок.

Речниця поліції Дніпропетровщини Ольга Кузнєцова зауважила, що невідому рідину (ймовірно, неякісний алкоголь), яку виявили у будинку, одразу ж відправили на експертизу.

Смертельне застілля розслідуватиметься як нещасний випадок.