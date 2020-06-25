Путин рассказал, кого никогда не будет среди его окружения

Тому, кто не верит в Россию, нет места в руководстве страной. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского.

«Кто сказал: „Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию?“ В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — цитирует РИА «Новости» главу государства.

Напомним, сегодня в Кремле во время приема для глав государств, приглашенных на парад Победы в Москве, Путин предложил тост за ветеранов, единение и победы в прошлом и в будущем. Ранее вместе с ними он возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.