Росавиация направила в кабмин предложения по возобновлению рейсов за рубеж

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Росавиация подготовила предложения по возобновлению в России международных авиарейсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиавластях.

По словам источника, данные предложения уже были переданы на рассмотрение в кабмин.

Он уведомил, что пока по ним еще нет точных дат и решений.

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