Белоруссия закупит в июле почти 2 млн тонн российской нефти

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Белорусские НПЗ в июле закупят у российских компаний 1,58 млн т нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

По его словам, из них 1,495 млн т будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. т — по железной дороге.

Тищенко рассказал, что оставшуюся долю потребностей в энергоносителях планируется закрыть через танкерные поставки.

В текущем году Россия и Белоруссия смогли прийти к соглашению по вопросу формирования цены импортируемой в республику нефти только в марте. Минск отказывался платить российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье.

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