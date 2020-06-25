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Evan Vucci/AP

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает «поладить с Россией» несмотря на переброску войск США из Германии в Польшу, пишет РИА «Новости».

«Несмотря на все это мы ожидаем, что поладим с Россией, поладим со всеми», — сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что переброска войск является «сильным сигналом» для России.

Ранее Трамп объявил, что число военных США в Германии уменьшится до 25 тысяч человек.

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