Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке и родстве с мужем Валерии

Предприниматель сообщил, что верен своим привычкам, и дома на рублевках его не интересуют

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявление своего однофамильца Иосифа Пригожина о том, что это якобы он купил особняк на Рублевке за 55 млн долларов.

Евгений Пригожин рассказал, что проживает в том же доме, что и 20 лет назад. Никакой недвижимости на Рублевском шоссе он не приобретал и не собирается. Также бизнесмен подчеркнул, что не является родственником продюсера певицы Валерии Иосифа Пригожина.

Ранее в СМИ просочилась информация о покупке дома на Рублевке известной парой, носящей фамилию Пригожины. Однако звездная семья заявила, что особняк за такие деньги им не по карману и его владельцами стали не они, а их однофамилец – петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция издания «Страна Советов» решила разобраться в ситуации самостоятельно и написала в пресс-службу компании «Конкорд», на что получила исчерпывающий ответ ее главы Евгения Пригожина. Предприниматель сообщил, что верен себе, своему выбору и привычкам, и дома на рублевках его не интересуют.