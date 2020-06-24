Турецкая полиция остановила марш протеста ассоциаций адвокатов в Анкаре

Об этом сообщает турецкая служба BBC.

58 президентов Ассоциации адвокатов были остановлены по прибытию в город, после того как прошли маршем из своих провинций по всей стране, указывает издание.

Президент Стамбульской Ассоциации адвокатов Мехмет Дуракоглу заявил, что полиция нарушает демократические принципы Турции и права на протест. «Я хочу громко крикнуть: 60 лидеров Ассоциации адвокатов не допускаются в Анкару. Полиция говорит нам, что это другая республика. Это показывает нам, насколько правильными были наши марши до этого момента», — сказал он репортёру Halk TV.

Протест не имел разрешения от провинции Анкара и нарушал правила социального дистанцирования, заявили в свою очередь в полиции.

Вместе с тем Метин Фейзиоглу, президент Союза турецких ассоциаций адвокатов, посетил Аныткабир, мавзолей основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, в сопровождении 15 членов ассоциации, когда происходило вмешательство полиции.

Турецкие пользователи социальных сетей в ответ запустили хэштег, призывающий к отставке Фейзиоглу.

«Мы здесь! Мы никуда не уйдём, мы не боимся! Где Метин Фейзиоглу?» — написал в Twitter член Правления Ассоциации адвокатов Измира Гамзе Караоглу.

Напомним, что президенты Ассоциации адвокатов начали марш в защиту в пятницу против планов правительства внести поправки в закон об их действиях. Предлагаемые изменения включают в себя создание нескольких ассоциаций адвокатов в провинциях и изменение избирательной системы, которая, по мнению профессиональных организаций, ослабит способность адвокатов предоставлять услуги защиты.