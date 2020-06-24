Сотрудники спасли спрыгнувшего Нового моста Барнауле пьяного мужчину

22 июня работникам поисково-спасательного отряда на акваториях Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае дважды пришлось извлекать людей из Оби. Оба происшествия были зарегистрированы в районе Нового моста краевого центра. Одним из спасенных стал мужчина, который прыгнул с моста в реку, возможно, чтобы кого-то впечатлить, и едва не захлебнулся.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 22 июня днем от диспетчера Речного вокзала поступило сообщение, что на мосту стоит человек и собирается прыгать в воду. Спасатели оперативно выдвинулись на место событий. На момент прибытия группы мужчина успел прыгнуть, его относило течением все дальше от моста, он начал захлебываться и тонуть. Спасатели подняли его в лодку уже в бессознательном состоянии, пульса не было. Пострадавшего удалось привести в чувство, ему сделали непрямой массаж сердца и передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели отметили, что в тот же день велись еще одни работы на Оби. Второе происшествие зарегистрировано в том же районе: мужчина катался на гидроцикле и оказался в воде. Спасатели также оперативно пришли ему на помощь.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает: вода — опасная стихия. «Будьте крайне осторожны при отдыхе на воде, не подвергайте свою жизнь неоправданному риску. Главные правила: отдыхать только на официальных пляжах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, соблюдать все требования при управлении или нахождении на маломерном судне. Если у вас есть дети, то внимательно следить за ними, не отпускать их одних к водоемам, а также постоянно формировать у них культуру безопасного поведения», — призвали в МЧС.

Между тем ролик спасения спрыгнувшего в воду мужчины был опубликован в соцсетях. Барнаульцы отметили, что сотрудники МЧС действовали не так слаженно, как хотелось бы. «Похоже, они все-таки давали ему шанс утонуть Может, хоть минимальный обучающий курс организовать, прежде чем так людей спасать Был бы трезвый, утонул бы. А как его спасали, то точно утоп бы», — написали они в Сети.

Напомним, что Новый мост в Барнауле в 2015 году получил несколько неофициальных наименований вроде «Проклятый мост» или «Чертов мост» из-за нескольких трагических случаев, следующих один за другим. Так, вечером 21 мая 2015 года на мосту нашли мертвым 25-летнего актера новосибирского театра «Красный факел» Данила Ляпустина. Следствие полагало, что это было самоубийство — актер оставил предсмертную записку, где просил никого не винить в своей смерти, не страдать и не переживать. Вечером 10 июня нашли тело молодого барнаульского футболиста Романа Беккера. На его нем якобы обнаружили множественные гематомы и ссадины. Роману было 32 года. Он несколько недель не дожил до своего дня рождения. В последнее время он играл в футбольном клубе «Полимер». Мужчина собирался перевестись в Новосибирск на новое место работы. 1 июля того же года в пятом часу утра 26-летняя девушка прыгнула с моста в Обь, но выжила.

Трагическими случаями в Барнауле даже заинтересовались авторы телепроекта «Битва экстрасенсов», который выходит на канале «ТНТ». Позже один из эпизодов программы был посвящен Новому мосту.