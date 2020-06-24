Заняття з музики проводили на вулиці, – у луцькому дитсадку прокоментували випадок коронавірусу

Уроки музики у луцькому дитсадку №36, де захворіла музична викладачка проводили на відкритому повітрі.

Про це Суспільному розповіла методистка закладу Світлана Скопюк.

У дитячий садок сьогодні прийшло 25 вихованців. Діти чотирьох вікових груп. Їм щодня міряють температуру й стежать за станом здоров’я, каже методистка ДНЗ.

Нагадаємо, про випадок коронавірусу у музичної викладачки ДНЗ розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко.

За даними керівниці міського управління освіти, хвора на коронавірус працівниця була у відпустці з 12 червня. Нині вона – на самоізоляції вдома.

«Були підозри ще в 2 людей, але тести показали негативний результат і я послуговуюся думкою лікарів, що в цей час є інші хвороби, вони ж нікуди не ділися», — розповіла Зіновія Лещенко.

Зі слів начальниці міського управління освіти, керівництво міста прийняло рішення не закривати дитячі садки.

«Спілкувалися з лабораторним центром і працівниками і нам сказали, щоб заклади функціонували, тобто, дали дозвіл на функціонування закладів. Будемо, єдине, що створювати безпечні умови, аби унеможливити зараження інших», — сказала Зіновія Лещенко.

Наразі Луцьк – єдине місто в області, де не зачинили дитсадки через посилення карантину.