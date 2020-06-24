Минниханов и Метшин встретили самолет им. Джалиля

Сегодня в международном аэропорту «Казань» впервые приземлится пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот», которому присвоено имя татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Самолет встречали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Муса Джалиль — это герой не только для Татарстана, но и всей страны. Память о его подвиге должна жить вечно. Сегодня, 24 июня, как и 75 лет назад мы провели Парад Победителей. Очень важно, что самолет прибыл в Казань именно в такой день. Это наша гордость. Мы очень благодарны нашим федеральным коллегам и руководству „Аэрофлота“ за то, что они поддержали наше предложение», — цитирует пресс-служба казанского Кремля Минниханова.

Фото: сайт президента РТ

Первым рейсом в Казань прилетели потомки поэта: дочь Чулпан Залилова, внучка Татьяна Малышева, правнук Михаил Митрофанов и правнучка Елизавета Малышева, а также помощник президента России Игорь Левитин и заместитель генерального директора — летный директор ПАО «Аэрофлот» Игорь Чалик, сообщает пресс-служба миндортраса РТ.

Пассажиров встретил оркестр Казанского танкового училища, который исполнил марш Салиха Сайдашева. Каждому пассажиру воздушного судна вручили сборник стихов Джалиля «Моабитская тетрадь».

Фото: пресс-служба миндортранса РТ

С инициативой назвать воздушное судно в честь Джалиля к руководству «Аэрофлота» в декабре 2019 года обратился и получил поддержку президент Татарстана Рустам Минниханов.

Данный Airbus А320 произведен в январе 2011 года. Это среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на 140 пассажиров. Имеет два турбореактивных двигателя, его крейсерская скорость составляет 830 км/ч, максимальная высота полета — 12,1 км, максимальная дальность полета — 4 тыс. километров. Напомним, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, поэт-патриот, участник антифашистского подполья Джалиль был казнен в нацистской тюрьме в 1944 году.