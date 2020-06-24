Путин объявил о продлении доплат медикам до конца лета

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации заявил, что медикам продлят начисление доплат до конца лета. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Он отметил, что борьба с эпидемией коронавируса, как и напряженная работа медиков, продолжается.
«Принято решение продлить все эти выплаты на июль и август», — сказал Путин в телеобращении к россиянам.
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