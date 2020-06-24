Контрразведки ФСБ предотвратила возможное ЧП на параде Победы в Москве

Солдат, который должен был пройти в парадном строю, вдруг начал проявлять неадекватность

На параде Победы, который прошел сегодня на Красной площади в Москве, предотвращен серьезный инцидент. По требованию сотрудников военной контрразведки ФСБ в последний момент из парадного расчета в резерв был выведен солдат-срочник. После этого молодой человек начал вести себя неадекватно.

О произошедшем сообщил Тelegram-канал «112». По его данным, молодой человек начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ, а когда его отстранили от участия в параде, разбил автоматом стекла в машине Федеральной службы охраны (ФСО).

Нарушителем спокойствия оказался солдат военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. Сейчас он задержан. Как утверждает «112», в отношении него будет возбуждено уголовное дело. При этом не уточняется, что собираются инкриминировать срочнику.

На вопросы, собирался ли он устраивать что-либо на Красной площади сегодня, Никита отвечать не стал. Чем он руководствовался в своих действиях, пока непонятно. При этом сообщается, что молодой человек расстроился, что не смог принять участие в параде, к которому он так долго готовился.

Тelegram-канал «112» опубликовал фото микроавтобуса Volkswagen с разбитым стеклом, а также самого солдата.

Сегодня утром в Москве на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тысяч военных, а также 234 единицы военной техники, включая историческую и современную. За парадом с трибуны наблюдал президент России Владимир Путин, а также лидеры иностранных государств: Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

В этом году парад пришлось перенести из-за коронавируса. В День Победы 9 мая состоялась только воздушная часть парада. Сегодня же он был полноценным — с военной техникой, военнослужащими разных родов войск и ветеранами на трибунах. Дату проведения можно назвать символичной: именно 24 июня 1945 года в Москве прошел первый Парад Победы.

Зачем Путин проводит парад Победы 24 июня?>>