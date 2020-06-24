ЦБ Турции стимулирует спрос на кредиты

Банки, увеличивающие свои кредиты более чем на 15% в годовом исчислении, больше не будут обязаны корректировать реальный рост кредитов ниже 15%, чтобы извлечь выгоду из этих стимулов, говорится в заявлении Центрального банка. Этот шаг будет применяться до конца года, указывается в нём.

Меры по стимулированию спроса на кредиты «в значительной степени оправдали ожидания», отмечается в сообщении ЦБ.

«Эта тенденция, как ожидается, сохранится ещё некоторое время в процессе нормализации», — добавляют в банке, имея в виду экономическую обстановку в стране после вспышки COVID-19.

Ahval отмечает, что монетарные политики работали с правительством, чтобы помочь повысить экономическую активность в стране, усилив меры в июле прошлого года, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил и заменил управляющего Центробанком. Меры включали в себя снижение процентных ставок – банк снизил базовую кредитную ставку до 8,25% с 24% менее чем за год – и позволил банкам, которые увеличивают свои кредиты выше установленных целевых показателей, откладывать меньше наличных денег в качестве обязательных резервов.

Вместе с тем Центральный банк заявил, что продолжит гибко и эффективно использовать резервные требования в качестве макропруденциального инструмента поддержки краткосрочных процентных ставок – своего основного инструмента денежно-кредитной политики.

Добавим, что банковское кредитование в Турции выросло более чем на 70% ежегодно в 2020 году, что является самым большим ростом за последние 13 лет, согласно официальным данным. Корпоративное кредитование выросло более чем в два раза, а потребительское — чуть менее чем на 50%.

Некоторые экономисты предупреждают, что меры Турции по стимулированию экономики рискуют повторить цикл бумов и спадов, который помог спровоцировать валютный кризис в 2018 году. В мае лира упала до рекордно низкого уровня 7,269 за доллар, так как вновь появились опасения по поводу состояния экономики.

В понедельник в Стамбуле курс лиры упал на 0,1% до 6,85 за доллар.