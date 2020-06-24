Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы за коррупцию

Суд Первомайского района Бишкека признал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным по статье «Коррупция» и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, передает ТАСС.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

kremlin.ru

Имущество, принадлежащее Атамбаеву, конфисковано. Адвокат Сергей Слесарев отметил, что защита считает данный приговор несправедливым и будет его обжаловать. Прокуроры предлагали суду приговорить Атамбаева к 15 годам заключения.

По мнению суда, экс-глава государства имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. По официальной версии, заключенный был признан смертельно больным и по этой причине отпущен на свободу. После этого он сразу же уехал из Киргизии. Впоследствии выяснилось, что медицинское заключение было фальсифицировано. <Фигурантами данного дела помимо Атамбаева являются 19 человек.>

Экс-президент неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес. Он считает данный судебный процесс политическим преследованием.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011—2017 годах.

Подробности обвинения

Кроме обвинений в незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, экс-президента подозревали в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, в организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников, пишет polit.ru.

Также его обвиняли в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, в незаконной сделке со зданием промышленной группы «Форум» в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.

Ранее Атамбаева обвинили в попытке организовать госпереворот.

Штурм резиденции

Экс-президента задержали 8 августа 2019 года после трех штурмов его резиденции в селе Кой-Таш.

Во время спецоперации, которая продолжалась 7 и 8 августа, сторонники бывшего главы государства оказали сопротивление, один сотрудник спецназа погиб, шестеро были взяты в заложники. В общей сложности пострадали более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

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