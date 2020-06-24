В ближайшие 10 лет может произойти апокалиптическое событие

Исследователи, которые относятся к Deutsche Bank, уверены в том, что присутствует слишком высокий риск того, что уже в ближайшие десять лет случится одна из четырех возможных катастроф. Это может быть невероятной силы солнечная буря, извержение вулкана, пандемия или же мировая война, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты больше всего склоняются к сценарию с пандемией, в результате которой может погибнуть более двух миллионов человек. Остальные варианты включили в себя войну, вспышку на Солнце, а также извержение вулкана, которое приведет к ужасным последствиям. Если заглянуть в будущее на 20 лет, то перспективы становятся еще более неутешительными. Стоит отметить, что исследователи добавили, что шанс апокалиптического события в ближайшее время достигает 56%. Данное исследование проводили с учетом самых разных рисков. Также учитывали реальные оценки, которые были получены специалистами ранее. Землетрясения из списка потенциальных угроз убрали, ведь они могут повлиять на человечество и планету только локально и не могут стать причиной глобальной катастрофы.Особое внимание ученые уделили варианту со вспышкой на Солнце. Последний раз достаточно сильная вспышка была зафиксирована в 1859 году. Катастрофа в результате такого события более вероятна, чем в случае с глобальной войной.В своем докладе ученые добавили, что могут возникнуть перебои в подаче электрической энергии, если будут повреждены электрические сети. Соответственно, это отрицательно скажется на экономике всех стран, ведь инфраструктура не сможет полноценно функционировать. Если катастрофа скажется на медицине и больницам, то это может привести к гибели огромного количества людей. Плохо будут функционировать платежные системы и спутники.Вероятность того, что в ближайшие 10 лет случится крупная солнечная вспышка, по словам авторов исследования, составляет 12%.