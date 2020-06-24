Герант Томас о Тур де Франс, Крисе Фруме и лидерстве в команде Ineos

Герант Томас фокусируется на подготовке к Тур де Франс-2020, где стартует одним из капитанов. 34-летний британский гонщик команды Ineos начнёт сезон с Tour de L’Ain (7 – 9 августа), затем поедет Критериум Дофине (12-16 августа). В интервью BBC Sport Wales он сказал, что на Тур де Франс у каждого из капитанов Ineos будут равные шансы, и, как всегда, гонка решит, кто в итоге будет бороться за победу.

Герант Томас: «Тур де Франс для меня всё ещё главная цель, как и Критериум Дофине, который по традиции является подготовкой. Правда, он будет проходить всего пять дней вместо восьми, и немного ближе к Туру. Но до этого у нас будет трёхдневная велогонка, финиши этапов которой будут те же, что на Туре, так что это хорошо. Будет два дня отдыха, потом Дофине, затем проведём несколько разведок. Потом неделя дома, а затем Тур де Франс.

Для меня ничего не изменилось. Постараюсь подойти к Туру в лучшей форме. Если один из ребят будет сильнее, тогда станем ему помогать, и наоборот.

За последние несколько месяцев снова начали раздуваться слухи по поводу контракта и всего остального, о том, кто куда переходит, развития команды и персонала. Надеюсь, когда мы вернёмся в гонки, сможем не думать ни о чём другом.

Будущее (Фрума) косвенно на меня влияет, но в то же время я не вскакиваю по ночам, думая об этом. Мы с ним товарищи по команде с 2008 года, конечно, было бы хорошо продолжать работать вместе. Мы отлично ладим, хорошо сработались, честны друг с другом, иногда даже слишком честны. Но что будет, то будет. Это его дело. Моё же – беспокоиться о том, чтобы как можно быстрее проехать следующий подъём.

Меня радует, что после того ужасного падения он снова крутит педали велосипеда, прилагает большие усилия. Великолепно, что он вернулся.

Считаю, все честно получат свой шанс. У каждого может случиться неудачный день, но это не означает, что его Тур внезапно закончен. Мы много раз проходили это на Туре. Приведу не лучший пример, но впервые это было с Брэдом и Фруми в 2012. Тогда можно было справиться лучше. Как все знают, тогда возник конфликт. Но после мы справились, сделали всё, что нужно. В этом плане мы – профессионалы».