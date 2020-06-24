Власти Алтайского края выплатили более млн рублей семьям детьми трех семи лет

В Алтайском крае продолжаются выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Всего на эти цели в регионе запланировано 3,5 млрд рублей, 747 млн рублей уже дошли до своих получателей. Об этом 23 июня заявила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в ходе онлайн-общения с журналистами. Она также отметила, что ведомство в период пандемии выдало продукты людям старше 65 лет и малообеспеченным семьям.

По словам Оськиной, на сегодняшний день Минсоцзащиты региона получило заявления на выплату пособия на детей в возрасте от трех до семи лет от 20 тысяч алтайских семей на 25 тысяч малолетних. Выплаты начались с 1 июня, однако сейчас регион даже не в середине пути — власти только приступили к этой работе. Поначалу в Минсоцзащиты фиксировали до 30 % отказов из-за того, что граждане неверно указывали сведения о себе при подаче заявления или упускали какую-то информацию, которую их просили дополнить. Сейчас данная ситуация выправилась, отказы получают только те заявители, доходы которых превышают МРОТ.

Министр также отметила, что в период пандемии ведомство активно оказывало поддержку пожилым людям, которые испытывали трудности с покупкой продуктов. За этот период в регионе гражданам старше 65 лет было выдано 27 тысяч продуктовых наборов. Также продовольствием снабжали и малообеспеченные и неблагополучные семьи, которым нечем было кормить детей. Что касается выплат для семей с детьми в возрасте от 16 до 18 лет — вопрос еще не решен. Совет Федерации поддержал эту инициативу регионов, в том числе и Алтайского края, и направил документы президенту. Как только по ним будет принято решение, жителей региона обязательно об этом оповестят.

По словам Оськиной, в последнее время нагрузка на колл-центры министерства существенно возросла из-за огромного количества заявлений на выплаты семьям с детьми. Однако в ведомстве были к этому готовы. Сейчас ситуация нормализовалась, но некоторые технические сложности все же возникают, поэтому она обратилась к гражданам с просьбой набраться терпения и не выражать претензии специалистам, которые и так работают в усиленном режиме и не всегда справляются с нагрузкой.

Напомним, ранее руководитель Отделения Пенсионного фонда РФ в Алтайском крае Борис Трофимов доложил, что в Алтайском крае порядка 38 тысяч семей, имеющих детей до трех лет и имеющих право на материнский капитал, которые по указу президента с апреля 2020 могут рассчитывать на выплату в размере 5 тысяч рублей. На 20 мая ее получили почти 33 тысячи семей. Однако по второму указу на выплаты по 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне имеют право еще 40 тысяч семей с детьми до трех лет и 396 тысяч семей — по 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Общая сумма выделенных на эти цели средств составит почти 5 млрд рублей.