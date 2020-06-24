Настоящий вампир? Девушка пила человеческую кровь и утверждает, что ей 600 лет

Лилит Вампир уверена в том, что если учитывать вампирское исчисление, то ей уже исполнилось 600 лет. Она старается не появляться при солнечном свете и раньше пила человеческую кровь, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Лилит Вампир старается сделать свою кожу как можно более светлой и не выходит на солнечный свет. Она сегодня популярная как «Дама тьмы» и рассказывает всем, что живет уже 600 вампирских лет. На данный момент девушка работает в Лондоне и все свое свободное время тратит на любимое увлечение.«Я могу работать днем и даже выходить на улицу. Но это истощает мой организм. Лучше всего я себя чувствую после того, как скроется солнце», — говорит Лилит.Девушка раньше пила человеческую кровь и часто переодевается в персонажей, увидеть которых можно только в фильмах ужасов. Начала заниматься этим Лилит еще в 18 лет после того, как посмотрела кинофильм про Дракулу. «Я была просто влюблена в невероятный и загадочный образ графа Дракулы, которого увидела еще в детстве. Со временем я полюбила совершенно все, что касается вампиров и поэтому я начала искать людей, которые считают точно так же, как и я», — рассказывает девушка, которой недавно исполнилось 27 «человеческих» лет. Когда Лилит начала изучать вампирские привычки и их жизнь, то даже экспериментировала с употреблением человеческой крови. Конечно, она ни на кого не нападала и делала это только с согласия других людей. Многие могут посчитать, что подобные ритуалы относятся к тьме и злу, но сама Лилит считает, что вампиры вполне могут быть силой добра.Внешность девушки, которая очень сильно напоминает вампира, положительно повлияла на ее карьеру. На данный момент в ее Instagram насчитывается 150 тысяч подписчиков и многие известные компании предлагают ей сотрудничество. Такой образ привлекает внимание окружающих и при этом не играет никакой роли то, где именно он используется. Это может быть как фото, так и реклама популярных брендов.