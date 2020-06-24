Названы даты сильных магнитных бурь в июле 2020 года

Магнитные бури могут становиться причиной плохого самочувствия у многих людей. В июле 2020 года они накроют нашу планету тремя достаточно мощными волнами. Все начнется еще в начале месяца. Также специалисты рассказали о том, как лучше всего провести эти дни, чтобы нормально себя чувствовать и не поддаваться отрицательному влиянию метеошторма, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Первая волна магнитных бурь в июле этого года состоится с 1 по 3 число. Также очень сильные бури стоит ожидать в последние два дня июля. Плохое самочувствие и проблемы со здоровьем в эти дни могут появиться не только у метеозависимых людей, но и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет проблемы с артериальным давлением или же мигренями. «Во время магнитных бурь могут возникать достаточно сильные боли в сердце. Артериальное давление не будет стабильным и могут возникать его резкие перепады. Также стоит приготовиться к перепадам настроения и сильной головной боли, ощущению пульса в области висков. Иногда пациенты во время метеошторма могут находиться в таком состоянии, которое не могут не то, что понять, но даже хотя бы примерно объяснить», — говорит Виктор Сидоренко.Желательно во время магнитных бурь не употреблять спиртные напитки, а также отказаться от кофе, которое будет давать на сердце лишнюю нагрузку. Не стоит употреблять жирную и острую пищу, чтобы не возникло обострений хронических заболеваний. Устранить плохое самочувствие поможет отдых и прогулка на свежем воздухе, простая зарядка и занятие любимым делом.Нельзя во время магнитных бурь нервничать или же заниматься тяжелой физической работой. Если же присутствуют какие-то хронические заболевания, то потребуется консультация специалиста и наличие необходимых препаратов для снятия обострения.