Столкновение звезды и черной дыры озадачило ученых

14 августа прошлого года специалисты зафиксировали гравитационную волну, которая буквально окутала нашу планету. Заметить инцидент позволили тонко настроенные лазеры в США и Италии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ранее при помощи лазеров специалисты изучали процессы столкновения нейтронных звезд с черными дырами. Теперь же удалось проанализировать совершенно новый случай, когда чёрная дыра слишком близко приблизилась к звезде. В результате образовалась сильнейшая гравитационная волна. Ученые в разных уголках мира сразу же повернули свои телескопы в нужном направлении после сигнала от своих американских и итальянских коллег. Специалисты надеялись увидеть хоть какой-то световой эффект (рентгеновский, инфракрасный и т. д.), но ничего не последовало. Гравитационная волна получила кодовое название GW190814. Это первый случай, когда не удалось найти источник космического инцидента, отметил Рори Смит из Университета Монаша в Австралии.Некоторые исследования показали, что само столкновение имело место на расстоянии 800 млн световых лет от нас. В случившемся определенно замешена чёрная дыра, которая оказалась в 23 раза массивнее нашего светила. Другое тело выдалось только в 2,6 раза больше Солнца. Возможно, это была звезда или вторая дыра. В первом случае вес тела слишком большой, а во втором – маленький. По сей день эксперты не могут разгадать тайны того странного и загадочного инцидента. Не исключается, что может потребоваться новая физика для объяснения всех процессов.