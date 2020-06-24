У Луцьку на коронавірус захворіла музкерівник у дитсадку

У дошкільному навчальному закладі №36 міста Луцька на коронавірус захворіла музичний керівник. Випадок зафіксували учора, 23 червня.

Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, викликає занепокоєння те, що дитсадки Луцька працюють, попри рекомендацію обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття.

Янко також зауважила, що на дедалі більшій кількості підприємств та закладів у Луцьку та на Волині загалом фіксують випадки недуги.

Тривають протиепідемічні заходи.

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