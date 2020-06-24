Министр здравоохранения РФ ответил, стоит ли опасаться второй вспышки COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад, и в первую очередь это заметно в Москве. Определенные ограничения сохраняются из-за распространения пандемии в мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Таким образом он ответил на вопрос о том, стоит ли опасаться второй вспышки COVID-19 в стране.

«Всплеск в России уже идет на убыль. И в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости», — сказал Мурашко, слова которого приводит «Интерфакс».

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что сложной остается обстановка в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале.

По словам министр здравоохранения РФ, ситуация в мире будет зависеть от того, какой иммунитет приобретут люди. Мурашко отметил, что в столице РФ уровень популяционного иммунитета растет и это позволяет снижать заболеваемость. Клинические испытания вакцины против COVID-19 идут штатно, добавил министр.

Второй волны заболеваемости коронавирусом не будет, если граждане ответственно отнесутся к соблюдению мер профилактики, заявила ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.