Цены на нефть упали на 4,5% после публикации данных о ее запасах в США

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цены на нефть упали на 4,5% после того, как Минэнерго США опубликовало статистику о ее запасах внутри страны, пишет РИА «Новости».

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent опустились на 4,46%, до $40,73 за баррель (17.56 мск), цена августовских фьючерсов на нефть WTI — на 4,63%, до $38,5 за баррель.

Ранее министерство энергетики США опубликовало статистику, согласно которой запасы нефти внутри страны выросли до 540 млн баррелей, в третий раз обновив рекорд.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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